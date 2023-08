Bajo circunstancias que son materia de investigación, falleció un bebé de 13 meses de nacido, que estaba al cuidado de una madre sustituta en un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Según versiones preliminares, el menor, al parecer, habría sido llevado a un centro asistencial, pues sufrió complicaciones luego de haber sido alimentado.

El caso lo confirmó el defensor del pueblo en Risaralda, Fustel Manyoma, quien mencionó que aún no se ha determinado el estado de salud ni el diagnóstico con el que el bebé llegó al centro de salud.

Una fuente le confirmó a Caracol Radio que desde el hospital no emitieron un certificado de la muerte del menor pues, al parecer, llegó sin signos vitales, por lo que no se pueden establecer las causas del deceso. Sin embargo, desde el centro médico confirmaron que el bebé no tenía signos de violencia.

Manyoma también señaló que el caso del feminicidio de la menor indígena fue trasladado a la delegada de infancia, adolescencia y adulto mayor, para que active una ruta de atención a la familia afectada y que, además, se apoye la investigación del caso.

Tras la activación de las rutas de atención tanto para el feminicidio como para el caso del menor del ICBF, se trasladaron los procesos respectivos a la Fiscalía General de la Nación.