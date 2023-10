El hospital San Rafael de Itagüí suspendió servicios por la grave crisis económica que tiene al personal de salud sin los insumos necesarios para atender a los pacientes. Sólo están atendiendo urgencias vitales, no hay consultas externas y los enfermos hospitalizados se atenderán con lo poco que tienen.

Socorro Isaza, presidente del sindicato Asotrasalud del Hospital San Rafael, contó que son 500 los empleados afectados, a la mayoría les adeudan hasta tres meses de salarios.

(Vea también: Profesionales de la salud protestan por giro incompleto del Adres; sueldos están en riesgo)

“Estamos atendiendo sólo emergencias vitales, los pacientes que están hospitalizados seguirán recibiendo la atención, pero no se va a recibir a nadie más. Consulta externa no está funcionando porque no podemos dar tregua a que pase algo grave en la institución pues no hay insumos”.

La situación es crítica, toda vez que el centro médico se quedó sin insumos básicos para realizar cirugías y hasta pruebas de laboratorio, por lo que en muchos casos los pacientes deben ser remitidos a otros centros asistenciales.

(Vea también: [Video] “No hay plata”: protestas por grave situación en hospital del sur de Bogotá)

Con carteles, bloqueos momentáneos de vías y arengas, los empleados del hospital salieron hoy nuevamente a las calles, a las afueras del centro asistencial, para exigir mejores condiciones laborales y a la Gobernación de Antioquia que intervenga con soluciones.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.