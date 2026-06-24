Por: VALORA ANALITIK

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Acolgen, gremio que reúne a los generadores de energía eléctrica, dio a conocer una nueva alerta de apagón en Colombia para este año. Varios son los hechos que condicionarán y estresarán al sistema en los próximos meses.

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De acuerdo con Acolgen, hay una serie de situaciones que el gobierno Petro no atendió, por lo que el riesgo está cada vez más cerca de materializarse.

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La alerta de apagón en Colombia podría ser menos peligrosa si, desde ya, los hogares e industrias del país aplican planes de ahorro energético que mitiguen las bajas en embalses que va a ver el país para los últimos meses de este año.

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Sobre lo que podría pasar en el país, «la demanda está creciendo muchísimo más rápido que la oferta», dijo Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen y del Consejo Gremial.

Lo que se puede hacer por la alerta de apagón en Colombia

El llamado de atención de Gutiérrez es todavía más fuerte cuando se evidencia que «Colombia se puede apagar. Lo que ha pasado a lo largo de los últimos meses está dejando a Colombia a las puertas de un apagón», agregó.

Acolgen pidió que es necesario que el Gobierno Nacional y las administraciones distritales tengan planes claros para proteger los embalses y ahorrar agua desde agosto.

El objetivo para mitigar la alerta de apagón en Colombia es que, al iniciar el verano, Colombia cuente con niveles del 80 %.

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Al tiempo, se deben generar los mecanismos para pagar una deuda de casi $2 billones que el Estado mantiene con las plantas térmicas.

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