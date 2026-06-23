Por: VALORA ANALITIK

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Luego de que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) señalara que había comenzado el fenómeno de El Niño en Colombia, entidades regulatorias presentaron una propuesta para consulta pública con la finalidad de dar incentivos económicos a los hogares que ahorren energía. Lo que se plantea es un mecanismo en el cual cada usuario tenga su propia meta de ahorro y quienes logren cumplirla reciban un reconocimiento económico.

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La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), organismo encargado de regular y expedir las normas del sector energético colombiano, manifestó que el proyecto, hasta la fecha sin vigencia y para comentarios, incluye que las personas que aumenten de manera significativa su consumo de energía puedan ver cobros adicionales en la factura.

La iniciativa contempla un esquema de autofinanciamiento en el cual los recursos que se recauden mediante esos cobros adicionales sean redistribuidos entre los usuarios que logren las metas de ahorro. Bajo las previsiones de la CREG, esto implicaría que no habría egresos para la financiación de la iniciativa.

“Con esta propuesta buscamos incentivar el uso eficiente de la energía y anticiparnos a las posibles afectaciones del Sistema Interconectado Nacional ante el fenómeno de El Niño. Es una iniciativa que ponemos a consideración de la ciudadanía y estaremos atentos a evaluar cada una de las sugerencias que se reciban de manera oficial”, indicó el director del organismo, Antonio Jiménez.

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Esta iniciativa tendría una duración de seis meses en caso de ser implementada y podría prorrogarse por otros seis meses. En ella no se contempla que se afecte la libre elección de los prestadores del servicio público de energía eléctrica. Por otra parte, sería la misma CREG la que establecería los indicadores para evaluar el desempeño del programa e identificar áreas de mejora durante su implementación.

El regulador del mercado también señaló que, con la finalidad de que el plan tenga transparencia, el usuario podría ver en su factura cómo está su ahorro frente al de otros usuarios de su categoría. También podría conocer su meta individual de ahorro de energía, si consume más de lo necesario para alcanzar sus objetivos de ahorro, si se presentan cobros adicionales y el ahorro acumulado.

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El organismo señaló que los interesados en participar en el proceso de consulta pública podrán enviar comentarios a través del correo oficial de la CREG, creg@creg.gov.co, con el asunto: comentarios sobre la Resolución 701.131 de 2026. El plazo para que la entidad reciba las observaciones es de 10 días hábiles, contados a partir de la publicación de la iniciativa.

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