Este martes, la Comisión Séptima del Senado retomará, tras una semana de receso, la discusión del proyecto que busca transformar el sistema de salud colombiano, mientras la Corte Constitucional debatirá en sala plena la constitucionalidad de la reforma pensional.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Se destrabaría proyecto muy importante de Petro; dinero de trabajadores está en juego)

Con manifestaciones convocadas por sindicatos y la amenaza de una asamblea nacional constituyente en el horizonte, Petro enfrenta un momento crítico en su administración, marcado por tensiones políticas y sociales.

Reforma pensional: esta semana inicia votación clave

La Corte Constitucional iniciará el martes el debate sobre la reforma pensional tras la radicación de su ponencia. La reforma, que busca un sistema basado en pilares solidarios y traslada la mayoría de los aportes a Colpensiones, enfrenta tres posibles escenarios, según Infobae.

Lee También

El primero es su aprobación total, validando su trámite legislativo. El segundo, una declaratoria de inexequibilidad total por vicios graves, manteniendo el sistema actual. El tercero, una inexequibilidad parcial con plazo para correcciones.

Reforma de salud: un camino cuesta arriba

En paralelo, la Comisión Séptima del Senado reanudará la discusión de la segunda versión de la reforma a la salud, presentada en septiembre de 2024 y aprobada por la Cámara en marzo.

Este proyecto, que busca fortalecer los centros de atención primaria y reducir el rol de las EPS, enfrenta resistencia en una comisión que ya archivó su versión anterior y la reforma laboral.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se mostró optimista: “Todavía no considero que la reforma esté hundida. Vamos a tratar de buscar puntos de acuerdo”, afirmó. Con un guiño irónico, añadió: “Vamos a ver qué tanta magia me queda”.

Lee También

Marchas en Colombia por reforma pensional y de salud

Para respaldar las reformas, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocaron manifestaciones este martes en la Plaza de Bolívar de Bogotá y frente a los Palacios de Justicia en ciudades principales.

Las protestas, que iniciarán a las 10:00 a. m., buscan presionar al Congreso y la Corte. Benedetti advirtió que, si las reformas no avanzan, Petro podría convocar una asamblea nacional constituyente, una idea que genera escozor en la oposición.

Estados Unidos critica a Petro en la ONU y evalúa si continúa apoyo a Colombia en el Acuerdo de Paz

Estados Unidos lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro durante la más reciente sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se presentó el informe trimestral sobre la paz en Colombia. El representante estadounidense, Mike Waltz, acusó al Gobierno de usar “retórica incendiaria” y de impulsar políticas que, según Washington, socavan los avances hacia una paz duradera. Además, cuestionó la ampliación del mandato de la Misión de Verificación, señalando que se ha desviado de su objetivo inicial —la desmovilización de las Farc— para centrarse en lo que calificó como “prioridades políticas excesivas”, como la JEP y el apoyo a minorías étnicas.