Caracol Radio conoció los casos de dos menores de Puerto Boyacá que tienen en riesgo su vida por la falta de atención médica por cuenta de la IPS Avancemos de Famisanar EPS, según las madres de los pacientes, los niños de 7 y 13 años padecen diferentes enfermedades que requieren atención permanente.

“Nosotros vivimos en el municipio de Puerto Boyacá, Boyacá, tenemos el servicio de Famisanar, servicios domiciliarios, le prestan el servicio de enfermería en casa mi hijo, junto con terapias que sirven para mantener su calidad de vida, pero desde hace dos meses se viene presentando esta falencia de que no nos prestan los servicios, en este caso a mi hijo lo dejaron sin nada de servicio, precisamente porque no le pagan a los profesionales y los profesionales tienen que suspender el servicio”, explicó María Fernanda, una de las madres de los menores, en entrevista para Caracol Radio.

Afirma que la EPS está poniendo en riesgo la vida de su hijo.

“Ponen en riesgo la vida de mi hijo, claro que sí porque para le caso de la disfagia el puede presentar atoramiento hasta la muerte, tiene problema de miopatía muscular que deteriora sus músculos, en este caso los pulmones, el corazón, el autismo en este caso es autismo severo, se golpea, tiene que estar en control de monitoreo de personal médico pero pues realmente esto no les ha valido a ellos, hay historias clínicas, hay órdenes médicas, hay autorizaciones vigentes y a ellos no les importa”,

Afirmó que a pesar de que han emprendido diferentes acciones legales, la EPS no les da respuesta.

“Hay tutelas, desacatos, quejas a la Súpersalud pero no ha habido la manera de cómo ellos nos solucionen, llevamos en este proceso ya más de dos meses y nadie nos escucha, nadie nos da solución, siempre es lo mismo y lo último que emitió el juzgado fue orden de arresto, pero las personas no han dado la cara, inclusive el arresto es en terminales, aeropuertos, pero nada que dan la cara”, indicó.

Claudia Milena, es otra de las mamás afectadas y que decidió hacer público el caso de su hijo.

“Mi hijo está también sin auxiliar de enfermería desde octubre, está sin terapia respiratoria que es esencial para él porque es un niño que sufre de reflujo, tiene una gastrostomía, tiene parálisis cerebral, epilepsia, sufre osteoporosis y hasta el 31 de octubre trabajaron las enfermeras y no me puedo mover de la casa porque tengo que estar pendiente de él porque no se puede dejar ni un minuto solo”, manifestó.

Señaló que la enfermera que estaba a cargo del caso de su hijo, le dijo que no podía seguir trabajando porque no les han pagado; “La enfermera me dijo – yo no trabajo más, sin pago no puedo trabajar –”, dijo.

Denuncian que la IPS que presta los servicios para Famisanar, tampoco les responde ni les da solución mientras los días pasan y la vida de sus hijos está en riesgo.

“La IPS que nos presta el servicio que se llama Avancemos IPS, no nos dice nada, al contrario, nos dejan solas hablando por teléfono, nos descuelgan el teléfono, hemos pedido pronunciamiento por parte de la gerente de la IPS, y no la ha habido, ni por carta, ni por mensaje, ni por llamada, ni por nada, absolutamente están ausentes tanto Tunja con Famisanar como con Avancemos IPS”, relató.

