La exesposa de Gustavo Petro, Mary Luz Herrán, lanzó un fuerte alegato público contra el mandatario, advirtiendo que permitió que ciertos actores destruyeran la democracia interna del movimiento.

En declaraciones recientes, Herrán culpó a Petro por no intervenir a tiempo para contener el conflicto que hoy debilita la cohesión del partido. Los enfrentamientos dentro de la colectividad, cada vez más intensos, surgieron por desacuerdos relacionados con las listas al Congreso para las elecciones de 2026.

Este conflicto expuso una crisis profunda en el movimiento que Petro fundó y condujo hasta la presidencia. Mary Luz Herrán expresó abiertamente su rechazo frente a la violencia política que estalló en medio de estas disputas.

“Mi querido y amado Petro, se te advirtió y permitiste que unas señoras acabaran con la democracia de Colombia Humana. Creíste en ellas y ellos, y ahí está el resultado. Nuestro partido es hoy uno de los más demandados. La violencia política nos obligó a cientos de militantes a huir”, indicó Herrán.

Más allá de su papel como crítica, Herrán intentó recuperar el control del partido. Meses atrás, se postuló para la presidencia de Colombia Humana con la intención de restablecer el orden y frenar la creciente fragmentación interna.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre peleas en Colombia Humana?

Gustavo Petro se pronunció sobre los enfrentamientos entre miembros de su partido en respuesta a los conflictos que se intensificaran en una reciente reunión en la que sacaron a empujones a Martha Tobón, delegada de ese partido en temas de derechos humanos.

“Colombia Humana no se hizo para pertenecer a una persona, sino al pueblo. Para que ello sea posible, no debe mandar un grupillo, como en los partidos de los oligarcas”, aseguró el presidente.

Esta división pone en riesgo no solo la unidad interna, sino también la viabilidad electoral de Colombia Humana. El gran desafío para Petro y la dirigencia del partido será restablecer la confianza, frenar la descomposición interna y proyectar una imagen sólida hacia el electorado.

