El mapa criminal del Cauca dio un vuelco con la entrega de Brayan Jair Delgado Rojas, alias ‘Giovanni’, cabecilla de la estructura ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las Farc lideradas por ‘Iván Mordisco’.

Según fuentes de inteligencia consultadas por El Tiempo, ‘Giovanni’, uno de los jefes más violentos del suroccidente colombiano, se sometió a las autoridades en El Tambo y fue trasladado a Bogotá en las últimas horas.

Su rendición, la segunda de un líder clave en menos de dos semanas, marca un nuevo golpe a las disidencias en medio de la ofensiva militar ‘Operación Perseo II’.

#LOÚLTIMO | Se entregó a las autoridades alias Giovanni, cabecilla principal del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, que delinque en el Cauca. Ampliación en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/W8ExsgvBYV — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 4, 2025

¿Quién es alias ‘Giovanni’?

Alias ‘Giovanni’ asumió el mando de la ‘Carlos Patiño’ tras la entrega de Anderson Andrey Vargas, alias ‘Kevin’, el 26 de agosto.

Era conocido por su crueldad, especialmente por ordenar el “plan pistola” en El Plateado, Argelia, donde atacantes vestidos de civil ejecutaban a miembros de la Fuerza Pública, aumentando el riesgo para civiles.

‘Giovanni’ Su control sobre corredores estratégicos del narcotráfico en Argelia, Balboa y el Cañón del Micay lo convirtió en un objetivo prioritario, con una recompensa de hasta 300 millones de pesos.

Su liderazgo, sin embargo, estuvo marcado por tensiones internas. Fuentes de inteligencia revelaron al periódico que “los compañeros de Giovanni no estaban conformes con su mando por la división interna que se vive en las disidencias de ‘Iván Mordisco’”.

Estas fracturas llevaron a que sus propios hombres filtraran información sobre sus movimientos a la Fuerza Pública, facilitando su rendición.

