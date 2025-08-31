El atentado, reportado por Leonardo González, director de Indepaz, en redes sociales, intensifica la alarma en una región asediada por la violencia de grupos armados, en medio de una escalada de ataques con drones en el suroccidente colombiano.

(Lea también: [Video] Cauca, en guerra: hombres asesinaron a dos policías y huyeron disparando al aire)

El ataque ocurrió cuando uno o más drones soltaron explosivos sobre la estación policial, según el reporte inicial. Las imágenes compartidas en X muestran el caos tras el impacto, con humo y agentes organizando la respuesta.

El alcalde de Patía, Jairo Fuentes, confirmó el hecho: “Me acaban de informar que hubo un ataque donde se usó un dron para atacar a la Policía Nacional en la estación El Bordo. Me informan de tres uniformados heridos”.

Lee También

El uso de drones armados, una táctica cada vez más común entre disidencias de las Farc y otros grupos, refleja la evolución del conflicto en Cauca.

#Atención | Ataque terrorista contra la estación de Policía de El Bordo, municipio de El Patía, sur del Cauca. La administración municipal confirmó que tres uniformados resultaron heridos y son atendidos en el hospital local. Las autoridades despegaron acciones para proteger la… pic.twitter.com/lTqHXBhvZv — W Radio Colombia (@WRadioColombia) August 31, 2025

Lee También

Nuevo atentado en Cauca: ¿quién está detrás?

En Patía, según detalló el alcalde en Noticias Caracol, operan tres grupos armados: el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y la ‘Segunda Marquetalia’.

Aunque aún no hay una atribución oficial del ataque, el modus operandi apunta a las disidencias, responsables de acciones similares en la región.

En marzo, el frente Carlos Patiño lanzó ocho ataques simultáneos en Cauca, incluyendo drones explosivos, dejando un soldado muerto y 80 heridos.

Así fue la llegada de los policías heridos por drones cargados con explosivos al hospital en El Bordo #Cauca pic.twitter.com/N2XY5VJn0e — Luchovoltio (@luchovoltios) September 1, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.