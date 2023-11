Un ciudadano venezolano identificado como Yorgenis José Tobar López fue enviado a la cárcel por el delito de extorsión agravada, luego de ser capturado por el Gaula de la Policía en el municipio de Jamundí, sur del Valle. El hombre es señalado de exigirle 20 millones de pesos a un comerciante de la zona, haciéndose pasar por un integrante de la temida banda criminal ‘Tren de Aragua’.

Según la Fiscalía, el extranjero inició las llamadas extorsivas el pasado 10 de noviembre, enviándole a su víctima fotografías de su negocio y de su residencia, y advirtiéndole que atentaría contra su vida o la de sus familiares si no accedía a pagar el dinero.

En las grabaciones presentadas en las audiencias se escucha cómo el presunto extorsionista le dice al comerciante: “te salvaste de que no logré entrar, oíste, pero créalo, porque te voy a montar una cacería, ahí está recién baje para veas que no es mentira y si tengo que bajar todos los días voy por usted hermano, créalo ni porque se me esconde en la finca porque también se mete para la finca, quiero respuesta de mi billete, quiero respuesta de mi billete ahorita a las tres de la tarde… créalo ayer con la novena se salvó que no lo vi porque le iba a enseñar…”

El pasado 16 de noviembre, el Gaula de la Policía logró capturar al extranjero en el barrio Ampudia de Jamundí, cuando recibía el dinero producto de la extorsión. El hombre fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

