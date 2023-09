De acuerdo a información conocida por Caracol Radio, aliado de Pulzo, tampoco hay una plena identificación de los predios que son objeto de ese proceso, por ello, afirman que la finca Vuelta de Culebra, no tiene por qué estar en un proceso de extinción de dominio, debido a que existe un englobe supuestamente fraudulento, “que no fue estudiado, que no fue investigado ni por la fiscalía 36 de Bogotá de extinción de dominio, ni por el juzgado de extinción de dominio de Cartagena”.

Por ello, se involucra a un funcionario ya que se denunció la falsedad de los diferentes folios de matrícula y supuestamente no se tuvieron en cuenta los folios madres y al Juzgado Penal del Circuito de Extinción de Barranquilla, por presuntas irregularidades en el proceso de notificación, ya que no habrían sido convocadas las personas con derechos reales.

(Vea también: Más de 150 perros y gatos tuvieron atención medica en barrios populares de Cartagena)

“Nosotros hemos tenido una posesión pública, pacifica e ininterrumpida sobre estas tierras por más de 60 años desde el año 1940, mi padre, Arturo Herrera, falleció en el año 2001 y los hijos hemos quedado con la posesión representándolo, no habíamos tenido problemas. Ahora con la SAE, que es una entidad que no respeta y se han presentado aquí, sin hacer un estudio, sin hacer una investigación, sin tener pleno conocimiento en que predio estamos; no han hecho medición, no han hecho ubicación, no han hecho nada y han solicitado una entrega voluntaria. Pero no lo podemos hacer, porque nosotros nos encontramos en posesión desde 1940 y ha operado a nuestro favor la justicia”, destacó Moisés Herrera Cotta, heredero del predio.

“Nosotros lo que exigimos es que respeten nuestros derechos, que tengan en cuenta que somos una familia ya mayor, somos 12 hermanos, de los cuales han fallecido dos, tenemos tres hermanos con enfermedades de riesgo como el Mal de párkinson, y alzhéimer otra con cáncer, lo que requiere un tratamiento especial”, puntualizó Herrera Cotta.

(Vea también: Hombre fue asesinado en medio de una riña en el sur de Cartagena; no se conocen las causas)

Así mismo, en el Juzgado Noveno Civil del Circuito, tienen una denuncia contra la empresa que aparecería titulando los predios de Vuelta de Culebra. Por su parte desde la entidad señalada no se conoce un pronunciamiento oficial.