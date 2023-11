Tan solo 3 meses estuvo en los patios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga el carro de María Esther Bautista, una mujer que denuncia que cuando pudo retirar su vehículo después de haber sido inmovilizado, se lo entregaron totalmente desvalijado.

Narró a Caracol Radio, aliado de Pulzo, que al momento de retirar el carro Nissan modelo 2016, tenía 400 kilómetros más, estaba sin rines, las cuatro llantas se las habían cambiaron, estaba los vidrios rayados, golpeado en varias partes, sin llanta de repuesto, los puestos rotos y había sido objeto de robos.

(Vea también: Dónde se puede hacer el curso en Bogotá si me ponen una multa de tránsito; hay varias sedes)

“Allá lo desvalijaron, le cambiaron las llantas, una de ellas se la llevaron, se llevaron la llanta de repuesto con el rin, se llevaron la maleta de herramienta, dañaron la silletería, se llevaron el radio, implementos del carro como cargador del celular, lo recibí totalmente golpeado, así se me hace que ese carro lo sacaban en la noche”, dijo María Esther Bautista.

(Vea también: Carlos F. Galán ilusiona a cientos de conductores de Bogotá; aliviaría el bolsillo)

Denunció además que hubo demoras en la entrega del vehículo

“Yo insistía que me lo entregaran y cuando me lo entregaron les dije mi carro no estaba así de golpeado, de deteriorado, ese carro parecía que hubiera sido llevado a Bogotá. La persona que me abre la puerta me dice que está de turno, que no tiene nada qué ver, que alegue y nadie da razón de nada, como quien dice, lléveselo así”, agregó.

(Lea también: Sanciones para vehículos mal parqueados; multas estarían en más de $ 500.000)

El vehículo estuvo desde mayo y hasta agosto en los patios de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga en donde según la mujer fue desvalijado sin que nadie le dé razón de lo ocurrido. Por los daños y los robos, la víctima ha tenido que invertirle $3 millones en arreglos.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.