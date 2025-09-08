El presidente de Keralty, Joseba Grajales, destacó en la misiva que el reciente fallo de la Corte Constitucional, que declaró ilegal la intervención a EPS Sanitas, constituye un punto de inflexión para el sistema de salud en Colombia.

Según afirmó, la medida restituye derechos vulnerados y evidencia el carácter arbitrario de una intervención que calificó de injusta y producto de una persecución institucional.

Grajales señaló que durante los 17 meses de intervención se generaron graves afectaciones: pacientes sin atención, escasez de medicamentos, redes colapsadas y un deterioro profundo del sistema.

Keralty exigió el cumplimiento inmediato e integral del fallo, considerándolo un imperativo legal y moral.

Lee También

Asimismo, solicitó al Gobierno reparación a la red de atención, al personal médico y a los millones de usuarios afectados, así como el pago de deudas pendientes a las EPS para garantizar la estabilidad financiera.

La empresa también pidió frenar la desinformación y establecer garantías para que hechos similares no se repitan.

Grajales recalcó que no buscan venganza, sino justicia, y que quienes promovieron o respaldaron la intervención deben rendir cuentas.

Finalmente, aseguró que inicia una etapa de reconstrucción de Sanitas, con el compromiso de trabajar junto a usuarios y trabajadores para restablecer los servicios y recuperar la confianza, en defensa de un sistema de salud digno, justo y humano.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.