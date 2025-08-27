El caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida hace 16 días en la vereda Canelón, zona rural de Cajicá (Cundinamarca), continúa sin avances concretos.

Sus padres, Manuel Afanador y Luisa Cárdenas, expresaron su desesperación ante la falta de resultados de la investigación liderada por la Fiscalía, ya que no han recibido pistas ni señales que conduzcan a encontrarla.

En medio de la incertidumbre, el abogado de la familia, Julián Quintana, denunció que el colegio donde ocurrió la desaparición habría contaminado la escena, lo que pone en riesgo la validez de las pruebas y entorpece el proceso judicial.

“Retomaron clases en el colegio como si nada, como si Valeria no hubiera desaparecido. En el mismo lugar donde desapareció Valeria, hoy los niños están jugando como si nada”, apuntó Quintana en diálogo con Caracol Radio.

Según Quintana, la institución tomó la controversial decisión de retomar clases con normalidad en el mismo lugar del hecho, sin mayores medidas de protección ni sensibilidad frente a la gravedad de la situación.

Además, exigió que se abra una nueva investigación tras una declaración de la rectora, quien mencionó a un extrabajador del colegio que podría estar relacionado por una supuesta enemistad con la institución.

El abogado criticó la falta de comunicación del colegio con la familia y cuestionó la gestión de las autoridades, mientras los padres insisten en mantener viva la esperanza de encontrar a Valeria y piden respuestas urgentes.

