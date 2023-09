Para la Defensoría del Pueblo la paz total también es posible si los grupos armados ilegales renuncian a combatir entre ellos mismos.

“Solo de esta manera, con la voluntad que puedan mostrar las estructuras al margen de la ley de renunciar a las hostilidades generadas por la disputa del control territorial y social, los colombianos, particularmente las comunidades que habitan en las zonas donde el conflicto arrecia, podrán respirar verdaderos vientos de paz”.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hace un nuevo llamado a los grupos armados ilegales para que no afecten a la población civil con las disputas territoriales.

“Mi llamado es a que todos los grupos, no solamente los que están en fases exploratorias y en conversaciones que han arrojado resultados significativos, también aquellos que no forman parte de las mesas, no se sigan afectando entre sí mismos. Principalmente, porque no se les puede olvidar que la población civil siempre es la más perjudicada con el accionar de las armas”.

Está entidad viene advirtiendo a través de las alertas tempranas los riesgos para las comunidades, especialmente en las últimas semanas para los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá, La Guajira, Arauca y Chocó.

Pese a esta situación de orden público, la Defensoría del Pueblo valora los esfuerzos del Gobierno Nacional por avanzar en la paz total, pero llama a los grupos armados a parar la barbarie.