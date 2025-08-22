El Gobierno de Gustavo Petro se ha visto envuelto en polémicas desde que asumió su cargo hasta hoy, tres años después. Ahora surge una nueva controversia entro al viaje que hizo a China y a Roma en mayo de 2025. Esta visita ya había sido discutida, pues se llevó a varios ministros, directores de departamentos y hasta a su hija.

Tres meses después, Daniel Briceño, concejal de Bogotá, mostró todo lo que Petro se habría gastado en apenas 10 días de viaje. Los montos incluyen hospedaje, comidas y transporte.

¿Cuánto gastó Gustavo Petro en su viaje a China?

Cabe resaltar que las cifras presentadas son única de lo que gastó Gustavo Petro, sin contar lo de la amplia comitiva que lo acompañó. El presidente estuvo entre el 10 y el 20 de mayo, en esos diez días se gastó un total de 98.856 dólares, según mostró Daniel Briceño.

Al cambio de hoy, la conversión ronda los 400 millones de pesos. “Equivalente a 40 millones de pesos diarios fue el gasto de Petro en alojamiento, transporte y comida, sin tener en cuenta los escoltas, sus asesores y demás”, dijo el concejal.

Con los gastos desmenuzados, Briceño mostró que Petro gastó 7.081 dólares, es decir, 2.8 millones de pesos. “Imagínese un desayuno de 955.000 pesos, un almuerzo de 955.000 pesos y una cena de 955.000 pesos. Piensen en donde le cobran a usted un millón de pesos por un desayuno, pero esto fue lo que pagó Gustavo Petro en estos diez días”, remarcó.

En el rubro de transporte, mostró que pagó 70.098 dólares, 28 millones de pesos al día. “En alojamiento, quién sabe en qué hotel se quedaría el señor Petro, en la suite más cara de toda Europa porque se gastó 21.676 dólares, 8.7 millones de pesos en un día” concluyó.

Finalmente, terminó su video con una fuerte crítica hacia el presidente y su equipo. “Estos son los señores de la izquierda que dicen que no les gustan los lujos de la oligarquía, pero con los impuestos viven, literalmente, como si fueran unas estrellas de rock”.

