Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció el avance en la modernización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc, una infraestructura fundamental para fortalecer el suministro y la confianza en el acceso al agua potable en la región. De acuerdo con información oficial de la EAAB, esta obra incluye la instalación de una nueva válvula que mejorará el funcionamiento de la planta. Por este motivo, se harán necesarios cortes temporales en el suministro de agua en varios municipios de Cundinamarca, medida que busca facilitar la realización de los trabajos requeridos.

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La EAAB informó que estas restricciones de agua se iniciarán a las 8:00 a. m. del miércoles 4 de noviembre de 2026 y se prolongarán durante 48 horas en zonas específicas de cobertura en el departamento de Cundinamarca. En ese periodo, la suspensión total del servicio afectará sectores del área rural de Zipaquirá, específicamente el conjunto residencial Entrelomas, y en Tocancipá, particularmente el parque industrial Renania. Además, en los municipios de Gachancipá y Sopó, el servicio será intermitente, lo que significa que los usuarios experimentarán interrupciones parciales o reducción en la presión del agua.

En el contexto de esta intervención, la EAAB ha compartido la importancia de estas acciones en sus redes sociales, subrayando que la modernización de la infraestructura permitirá optimizar las operaciones y, en consecuencia, beneficiar a largo plazo a los habitantes de la región sabanera. Asimismo, los técnicos de la EAAB han advertido sobre la posibilidad de que, debido a las maniobras en la red, el agua presente cambios temporales en el color o apariencia tanto durante los trabajos como hasta dos días después de finalizados. Sin embargo, según la entidad, estas variaciones son normales, no implican riesgo para la salud y la potabilidad del agua se mantendrá conforme a los estándares establecidos.

Ante la suspensión, la EAAB sugiere a los usuarios llenar previamente sus tanques de reserva y consumir el agua almacenada antes de 24 horas. Igualmente, invita a dar prioridad al uso racional del recurso, haciendo énfasis en necesidades básicas como el lavado de manos y preparación de alimentos. Para usuarios de clínicas, hospitales y grandes centros de público, la empresa facilitará el servicio de carrotanques, el cual puede ser solicitado a través de la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se producirán cortes de agua en municipios de Cundinamarca en noviembre de 2026?

Los cortes en el suministro de agua en municipios de Cundinamarca como Zipaquirá, Tocancipá, Gachancipá y Sopó, programados a partir del miércoles 4 de noviembre de 2026, se deben a trabajos de modernización en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Tibitoc. Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la instalación de una nueva válvula optimizará la operación de la planta, haciendo necesarias restricciones temporales del servicio durante 48 horas.

¿Es seguro consumir el agua si presenta cambios de color tras las maniobras de la EAAB?

De acuerdo con técnicos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los cambios de color en el agua durante y después de las maniobras de mantenimiento son normales y no representan riesgo para la salud. La entidad asegura que el agua sigue cumpliendo con los estándares de potabilidad, por lo que puede ser consumida con confianza a pesar de sus variaciones temporales en apariencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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