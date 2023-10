Una versión de un informe del Ministerio del Interior, que reveló la revista Cambio, mostró que todas las amenazas a la población de Tierralta, que ocurrieron en la vereda Bocas del Manso el pasado 11 de septiembre, fueron un montaje organizado por los militares, el ‘Clan del Golfo‘, gente de la comunidad, la ONG Comisión Latinoamericana de DDHH, donde trabaja Juan Fernando Petro, el hermano del presidente Gustavo Petro.

Pero en 6AM de Caracol Radio revelaron una prueba más, se trata de un audio sobre una reunión en la que un señor al que llaman ‘Nacho’, le dice a la comunidad de Bocas del Manso, qué es lo que tienen que decir en las declaraciones sobre lo sucedido en este municipio de Córdoba.

(Vea también: Procuraduría apartó de cargos a 11 militares que se disfrazaron de disidentes)

“Entonces, el ejercicio, por ejemplo, el Ejército estuvo en mi casa y yo no voy a dar las menores referencias al Ejército. Yo lo que voy a decir, fue que se metieron a mi casa, me dañaron la puerta y a pesar de que tenía una chapa y un candado, hicieron y rebuscaron sin una previa orden. También decir que llegaron a mi casa, me estropearon los trabajadores y dijeron que nosotros hacíamos parte de tales. Todas esas cosas que hace parte de las estigmatizaciones porque las estigmatizaciones hoy cuentan”, dice el audio.

Este audio se sumaría a las pruebas que tiene el Ejército junto a fotos y testimonios que apoyarían la hipótesis de que el ‘Clan del Golfo’ montó el episodio para pedir que las fuerzas militares fueran sacadas de la zona.

(Lea también: Defensoría confirmó que militar abusó de mujer indígena durante intimidaciones en Córdoba)

Frente a esto, el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda, aseguró que las versiones que señalan que al parecer hubo un montaje en la incursión de militares que intimidaron a la población en Tierralta, es de los ciudadanos y no una hipótesis del Gobierno.

Lee todas las noticias de nacion hoy aquí.