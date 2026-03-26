Su salida marca un cambio en la dirección de la entidad encargada de velar por la protección de la competencia, los derechos de los consumidores y la supervisión de mercados en el país.

Sigue a PULZO en Discover

Tras la salida de Rusinque, el Gobierno, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, designó como superintendente encargado a Diego Solano, quien se desempeñaba como jefe de asesores y era considerado uno de los colaboradores más cercanos de la exfuncionaria.

Su nombramiento busca garantizar la continuidad en la gestión de la entidad mientras se define un reemplazo en propiedad.

El Consejo de Estado anuló el nombramiento de Rusinque como superintendente de Industria y Comercio, decisión tomada en única instancia que ordena su salida del cargo.

Rusinque había sido designada mediante el Decreto 0098 del 2 de febrero de 2024, pero su llegada fue demandada por varios ciudadanos que cuestionaron la legalidad del nombramiento.

Las demandas de nulidad electoral argumentaron que la funcionaria no cumplía con los requisitos exigidos por la normativa vigente, especialmente los establecidos en el Decreto 1083 de 2015.

Esta norma exige título profesional, estudios de posgrado en áreas afines al cargo y al menos diez años de experiencia relacionada con las funciones de la entidad.

La salida de Rusinque se da en un contexto de alta relevancia institucional para la SIC, que ha tenido un papel clave en temas regulatorios y de control empresarial.

Con este cambio, el Gobierno mantiene temporalmente la línea de trabajo interna, al dejar en el cargo a una figura cercana a la anterior administración, mientras se toman decisiones definitivas sobre el liderazgo de la entidad.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.