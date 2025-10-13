Durante una audiencia judicial por presuntos hechos de corrupción, la Fiscalía General de la Nación mencionó a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero, como posible articulador de contratos irregulares entre 2020 y 2022. De acuerdo con Noticias Caracol, el caso involucra convenios entre el Cuerpo de Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y habría ocurrido durante la administración de su hermano.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Aparecen videos del momento exacto del atentado a dos activistas venezolanos en Bogotá)

Según el fiscal del caso, un testigo aseguró que las coimas habrían alcanzado los 3.200 millones de pesos y que los responsables de coordinar las entregas de los contratos eran Miguel Quintero y Álvaro Villada, subdirector financiero del Área Metropolitana en 2020.

De acuerdo con la investigación citada por Noticias Caracol, uno de los elementos clave del expediente es un grupo de chat llamado “Amigos”, en el que participaban Quintero, Villada y Sebastián Ortega, hijo del político bellanita William Ortega. En esas conversaciones, que se extendieron entre enero de 2020 y marzo de 2021, los involucrados hablaban abiertamente sobre su influencia en la contratación y las finanzas de la entidad pública.

Lee También

#Exclusivo | Miguel Quintero, el hermano del precandidato presidencial Daniel Quintero, pasó de ser un hombre cuestionado en redes sociales a estar en la mira de la Fiscalía por presunta corrupción. Noticias Caracol revela audios y chats de una investigación que indaga la… pic.twitter.com/eC6O42Vm3l — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 14, 2025

(Vea también: Matador tiene negociazo con RTVC: exponen su contrato de $ 16 millones mensuales)

Entre las pruebas destacadas por la Fiscalía está un video grabado por el propio Miguel Quintero el 16 de mayo de 2020, en el que recorre un lujoso ‘penthouse’ en El Poblado que, según un testigo, era utilizado para reuniones privadas. Lo llamativo, según el medio citado, es que el inmueble perteneció a la mafia y está bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Lee También

En el video, Quintero comenta: “Hay que organizar esto, hay una gotera, este es el último piso, administración tiene que encargarse, se paga como 800 o 900”. En otro audio, afirma: “Ese apartamento me lo entregaron, ya tengo las llaves, ese apartamento ya es mío, pongámoslo así”.

Noticias Caracol ubicó el inmueble, que corresponde a un bien incautado hace 25 años en la operación “Nueva Generación”. Aunque fue entregado por la SAE a un depositario en 2019, no existen registros que expliquen por qué Miguel Quintero tenía acceso al lugar en 2020.

El medio buscó a Miguel Quintero y a su hermano Daniel Quintero para obtener una respuesta sobre los hallazgos del chat y el uso del ‘penthouse’, pero ninguno respondió a las solicitudes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.