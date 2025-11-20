El 9 y 10 de noviembre, Santa Marta fue el escenario de la cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea, en la que 58 de los 60 países aliados acordaron una serie de compromisos que quedaron consignados en la Hoja de Ruta Birregional.

En el documento se estableció que, durante los próximos dos años, los estados aliados concentrarán esfuerzos para acelerar la cooperación en acción climática, medioambiente y transición energética; impulsar el comercio, los flujos económicos y la resiliencia, y fortalecer la lucha conjunta contra el crimen organizado transnacional.

“No es fácil encontrar consensos entre países con realidades y visiones políticas e ideológicas tan diversas, y comprender que en muchos aspectos compartimos objetivos comunes y necesarios para mejorar la vida de las poblaciones, que es lo que importa por encima de todo”, comentó la canciller Rosa Villavicencio al entregar el balance de la jornada.

Además, señaló que la declaración integró los puntos más relevantes para avanzar en la alianza birregional entre Latinoamérica y el Caribe con la Unión Europea.

“Destacamos el acuerdo en torno al multilateralismo como mecanismo de diálogo y solución de las controversias que puedan surgir en distintos ámbitos”.

La canciller también se refirió a la tensa relación diplomática con Estados Unidos, luego de que se difundiera una imagen que, al parecer, provino de la Casa Blanca y muestra al presidente Gustavo Petro junto a Nicolás Maduro, líder del régimen en Venezuela, posando con un overol naranja, prenda usada por los reclusos en el país norteamericano.

“Hemos enviado unas notas verbales a Estados Unidos, por medio de nuestra representación diplomática, para pedir aclaraciones sobre esa información que ha circulado. Por ahora, no existe un llamado a consultas al embajador”, añadió Villavicencio.

Al cierre, Francisco Gutiérrez, director de Mecanismos de la Cancillería, recordó que la cumbre tuvo como ejes de conversación temas vinculados con la transición energética, el cuidado del medioambiente, la transformación digital, la inteligencia artificial, la educación, la ciencia y la tecnología, además de la ratificación de principios basados en el diálogo, el multilateralismo y la búsqueda de soluciones pacíficas a controversias.

