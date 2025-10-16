La Cancillería de Colombia envió un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos luego de conocerse que la Procuraduría General de la Nación promovió una demanda de controversia contractual sobre los convenios firmados con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para la producción de pasaportes.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró que el proceso anunciado por el ente de control no implica ningún fallo en su contra, ni afecta la continuidad de los acuerdos actualmente vigentes para la elaboración de los nuevos documentos de viaje.

Según explicó la entidad, la comunicación de la Procuraduría responde a una orden legal que notifica el inicio de un trámite en la jurisdicción contenciosa administrativa, el cual se surtirá ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y eventualmente en el Consejo de Estado.

#Atención | La Cancillería garantiza la expedición de pasaportes 👇 pic.twitter.com/qyUnVF6pQT — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 16, 2025

Qué pasará con la expedición de pasaportes en Colombia

La Cancillería precisó que no ha sido notificada de auto admisorio alguno y que, mientras el proceso avanza, todas las actividades de producción y expedición de pasaportes continúan sin contratiempos. Además, reiteró que no existe fallo judicial que impida seguir adelante con la impresión de las libretas.

“Este proceso apenas comienza y tendrá su curso dentro de las instancias judiciales correspondientes”, señaló la cartera diplomática, que también informó que su División Jurídica de Instancia asumirá la defensa del caso cuando sea formalmente notificada.

El ministerio insistió en que el anuncio de la Procuraduría no debe provocar alarma entre los ciudadanos, pues la institución mantiene plena capacidad para expedir pasaportes y cuenta con un contrato vigente —Unión Temporal Documentos de Viaje 2026— que garantiza la continuidad del servicio.

Finalmente, la Cancillería subrayó que no habrá desabastecimiento de libretas y que el proceso judicial será atendido con respeto y transparencia, defendiendo la legalidad de los convenios suscritos para modernizar el sistema de pasaportes en el país.

