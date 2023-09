El juez cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cartagena, suspendió la audiencia de juicio contra Francisco Luis Correa Galeano, el hombre que aceptó haber planificado el atentado en el que murió el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, el 10 de mayo de 2022 en Cartagena, porque se está consolidando un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación por el que se rebajaría la pena.

En ese sentido, el juez aplazó la diligencia para el 19 de enero de 2024 a partir de las 8:00 de la mañana y acogió la solicitud de la defensa del acusado que pidió el aplazamiento.

En medio de la diligencia, el delegado de la Fiscalía Mario Burgos, señaló que se avanza en la construcción de la matriz de colaboración, teniendo en cuenta que Correa Galeano ha aportado información importante que ha permitido avanzar en la investigación para esclarecer el crimen.

Cabe recordar que, en una audiencia que se realizó a finales del pasado mes de abril y en la que se encontraban varios familiares del fiscal Pecci, entre ellos su viuda, Claudia Aguilera, Correa Galeano pidió perdón por haberle arrebatado la vida al jurista paraguayo.

“De corazón primeramente pido perdón a Dios, familia del doctor Pecci, a su señor padre, su señora madre, sus hermanos, a la señora Claudia Aguilera y a su hijo al que le quitamos el derecho de tener un papá (…)”.

Dijo también que se siente “muy arrepentido ante Dios y ante la sociedad colombiana, la ciudad de Cartagena, al país del Paraguay, al Ministerio Público de ese país pido perdón, no pensé que con esto íbamos a causar tanto daño, no medí las consecuencias, me arrepiento de corazón y ante Dios me comprometo a nunca más volver a delinquir ni a hacer un daño a cualquier persona de cualquier nacionalidad”.

Francisco Luis Correa Galeano además dijo que “a la familia del doctor Pecci, de corazón les pido perdón, mucho perdón, que me perdone mi familia, a mis amigos, no me di consecuencias en los actos que yo participé con los hermanos Andrés y Ramón y la señora Margareth”.

Correa Galeano, además, dijo que ha entregado información importante a la Fiscalía General de la Nación que ha permitido que se avance en las capturas por el homicidio.