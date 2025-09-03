Pedraza denunció presuntas irregularidades en la hoja de vida de Juliana Guerrero, la controversial joven que aspira a ocupar un cargo como viceministra de la Juventud.

Según Pedraza, Guerrero nunca presentó el examen Saber PRO, requisito obligatorio para graduarse en Colombia, lo que genera dudas sobre la validez de su título universitario.

Además, cuestiona que la candidata no tenga tarjeta profesional ni experiencia suficiente, pero aún así esté considerada para un cargo de alto nivel en el Gobierno.

Pedraza enfatiza que esta situación resulta indignante en un país donde muchos jóvenes con formación completa y méritos comprobados no logran conseguir empleo.

“Yo le quiero preguntar a la señora Juliana Guerrero, ¿si ella compró el título de contadora pública?”, lanzó Pedraza en un video publicado en X.

Asimismo, la congresista critica que este tipo de ascensos rápidos y “títulos express” parecen responder más a la rosca política, mencionando en tono irónico a figuras como Armando Benedetti y Gustavo Petro, que a un proceso meritocrático.

Qué dice Juliana Guerrero sobre su hoja de vida

Pedraza cuestionó también que Guerrero no cuente con tarjeta profesional ni experiencia suficiente para desempeñar un cargo de tal responsabilidad. En contraste, señaló que miles de jóvenes en el país cumplen con todos los requisitos académicos, se han esforzado por formarse y aun así no encuentran empleo ni oportunidades en el sector público o privado.

Guerrero, de 23 años, rompió el silencio en una entrevista reciente. En diálogo con Blu Radio, respondió que el cambio en su hoja de vida obedeció a un “error humano” y explicó que inició estudios de Contaduría Pública en la Universidad Popular del Cesar, los cuales suspendió tras desplazarse a Bogotá por amenazas. Posteriormente, continuó en el Sena y logró su grado como profesional mediante homologación en julio de 2025.

Aunque no cuenta aún con tarjeta profesional, asegura que posee la experiencia suficiente gracias a su activismo juvenil y trayectoria en cargos del Estado, como en la Secretaría de Transparencia y el Ministerio del Interior. Guerrero espera su posesión oficial mientras continúa la polémica sobre sus credenciales y preparación.

