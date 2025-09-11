Los Juegos Intercolegiados 2025 iniciaron su fase regional con la participación de más de 7.000 deportistas de todo el país, consolidándose como el programa escolar más grande de Colombia.

Esta etapa reúne a niñas, niños y jóvenes de los 32 departamentos y Bogotá, quienes competirán por un lugar en la gran final nacional que se realizará en Cali.

Las competencias comenzaron en Villavicencio (Meta) y Apartadó (Antioquia), y se extenderán a otras sedes oficiales como Riohacha, Dibulla, Lorica, Cereté, Nobsa, Melgar, Buga y Puerto Carreño.

Las disciplinas protagonistas incluyen fútbol, voleibol, baloncesto, fútbol sala y fútbol de salón, que llenarán de emoción los escenarios deportivos regionales.

Los participantes cuentan con garantías logísticas y de servicios propios del alto rendimiento, fortaleciendo a los Juegos como el mayor semillero de talento juvenil en el país.

Según la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, este programa fomenta valores, disciplina y sueños de alto nivel, demostrando que el deporte no solo impulsa atletas, sino que también transforma vidas.

El Gobierno Nacional respalda estas competencias con una inversión de más de 50 mil millones de pesos en 2025, asegurando infraestructura, logística y acompañamiento, en articulación con entes territoriales. Información y resultados pueden consultarse en la página oficial de los Juegos.

