Dos patrulleros de la Policía resultaron heridos luego de ser arrollados por un carro de valores en inmediaciones de la estación ubicada en la calle 19 con carrera 68A, en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

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De acuerdo con la información proporcionada por Edward Porras, ‘Ojo de la noche’ de Noticias Caracol, los uniformados recibieron atención en el lugar de la emergencia y posteriormente fueron trasladados al Hospital Central de la Policía, donde permanecen bajo observación médica.

Las circunstancias en las que ocurrió el accidente aún son materia de investigación. Por ahora, las autoridades no han informado el estado de salud de los patrulleros ni han entregado detalles sobre las posibles causas del hecho.

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El vehículo pertenece una empresa de transporte de dinero. Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado cómo ocurrió el choque ni si hubo otros vehículos comprometidos en el incidente.

Se espera que en las próximas horas la Policía Metropolitana de Bogotá entregue un reporte oficial con más información sobre lo sucedido y el estado de salud de los dos uniformados.

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