Se escribe un nuevo capítulo en el choque político entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, por cuenta de las últimas declaraciones del funcionario del Gobierno Petro.

El conflicto comenzó el 11 de noviembre de 2025, cuando Lombana autorizó un allanamiento en la residencia del ministro en Barranquilla, dentro de una investigación por presunta corrupción.

La diligencia desató una reacción inmediata y agresiva de Benedetti, quien insultó públicamente a la magistrada en redes sociales, a quien tildó de “loca, demente y delincuente”.

Benedetti pidió disculpas a la magistrada Cristina Lombana

Luego de la polémica, Benedetti publicó un mensaje en X en el que se arrepintió de sus palabras y le solicitó excusas a la magistrada Lombana. Esto ocurre en medio de recibir críticas por su comportamiento, incluso de parte del presidente Gustavo Petro.

“He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quién quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana”, dijo el ministro.

Sin embargo, al final del trino, Benedetti aseguró que seguirá con una postura crítica a lo que considera “extralimitaciones y abusos” contra él y su familia.

El ministro del Interior aceptó que se le pasó la mano en su reacción contra la funcionaria por un reciente allanamiento a su residencia en Barranquilla.

He dicho cosas que no debí decir, me dejé llevar por la ira y la situación y eso no refleja quien quiero ser. Lamento haber dicho lo que dije, le pido excusas a la señora Cristina Lombana. Sin embargo, esto no quiere decir que no siga denunciando las extralimitaciones y su abuso… — Armando Benedetti (@AABenedetti) November 13, 2025

