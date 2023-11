A través de un comunicado de prensa, la aerolínea Avianca se pronunció sobre la polémica respuesta que una de sus agentes le dio a un pasajero santandereano que había perdido su vuelo Bogotá – Bucaramanga con el que pretendía asistir a una cita médica.

En el documento la aerolínea lamenta que la trabajadora le haya dicho al pasajero afectado que si fuera su papá o una persona importante le ayudaría.

“Sabemos que esto no es excusa y lamentamos el manejo equivocado que tuvo con nuestro cliente. Somos conscientes de que su comunicación no refleja nuestra promesa de servicio y que además no representa a nuestros más de 14.000 colaboradores que se levantan todos los días para conectar este país”, dijo Avianca.