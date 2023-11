El video lo mostró Jesús Orlando Jerez, quien estuvo cerca de uno de los viajeros reclamantes luego de perder un vuelo por causa del estado del clima, cuando su vecino – como precisa Jerez -, se acercó a uno de los agentes del área de servicio al cliente de la aerolínea Avianca para consultar sobre dicha cancelación de la ruta Bogotá–Bucaramanga, la misma que abordaría Jesús Orlando Jerez.

En los hechos, que quedaron registrados en un video, se escucha al hombre precisar que tiene unos exámenes y no puede perder su visita a Bucaramanga, a lo que la agente le responde que “si usted fuera mi papá o alguien importante para mí, yo podría ayudarlo”.

Sin embargo este no fue el único inconformismo, precisó Jerez. Avianca suministró a gran parte de los viajeros un bono por 20 mil pesos para consumir algún alimento dentro del Aeropuerto El Dorado en Bogotá pero, ¿quién compra algo con ese dinero en un aeropuerto tan costoso? Fue la pregunta y comentario de asombro que se hizo nuestro denunciante tras el regular servicio y la situación vivida que los mantuvo esa noche del sábado pasado dentro del aeropuerto.

“La aerolínea en ningún momento optó por compensar, lo primero que dijeron fue que no tenían disponibilidad con hoteles que tienen convenio, hubo un subsidio pero con 20 mil pesos en el aeropuerto El Dorado no se compra nada. Vimos a muchas personas de la tercera edad, que tenían dificultad para desplazarse de un lado a otro y tuvieron que quedarse en las instalaciones porque no se brindaron las medidas de compensación”, reiteró Jesús Orlando.

Alrededor de 200 personas se vieron afectadas y el vuelo fue reprogramado casi al medio día del día siguiente.

Este es el video que se ha viralizado en redes:

🔴#Denuncia: “Si usted fuera mi papá o alguien importante, yo podría ayudarlo”, así le respondió una agente de servicio al cliente de Avianca en el aeropuerto de Bogotá, a un bumangués que necesitaba llegar a la ciudad para cumplir una cita de salud. 🗞️📲https://t.co/EU4Hetokl8 pic.twitter.com/KkrEfEJb0l — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) November 21, 2023

