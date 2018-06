El hecho ocurrió cuando el partido estaba en tiempo de descuento. En ese momento, los jugadores estaban retomando sus lugares después de un ataque marroquí. Allí, el defensa africano Mehdi Benatia le dio dos palmadas en la espalda a Pepe que, al sentir el contacto, se tiró al piso, como si le hubieran dado un golpe mucho más fuerte.

Luego de su exagerada actuación, el siempre vehemente defensor portugues, aún sentado en el césped, le dijo una que otra palabra a su homólogo marroquí, que también le respondió. A pesar de eso, el incidente no pasó a mayores.

Este es el video de la exagerada reacción de Pepe:

Luego de eso, las reacciones no tardaron en llegar en redes sociales. Una de ellas fue la del exfutbolista británico Gary Lineker, goleador del Mundial de México 86, que criticó al defensa luso:

See Pepe is still a dick.

— Gary Lineker (@GaryLineker) 20 de junio de 2018