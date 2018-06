Sin embargo, los usuarios de redes sociales en Polonia no le perdonan que no se haya estrenado con un gol en esta copa.

Los comentarios no se hicieron esperar por estos días, incluso antes del encuentro Colombia-Polonia, en la que ya le reclamaban protagonismo al polaco. Hay que recordar que James y Lewandowski juegan para el Bayern de Munich y son muy buenos amigos.

Este es el trino original que Lewandowski le envió a James:

Hola mi Hermano @jamesdrodriguez, I remember your great goals during the last World Cup. I hope you will remember mine from Russia #WC2018 #Russia2018 #PLCOL — Robert Lewandowski (@lewy_official) December 1, 2017

Y estas son algunas respuestas de los usuarios:

Robert. Look who’s coming pic.twitter.com/AZnP4GHBR0 — Juan Simón Tavera (@jtaveraa) December 2, 2017

SORRY HONEY BUT JAMES IS GOING TO END YOUR TEAM LOVE — Michelle (@crowneddaddario) December 1, 2017

En este trino, los usuarios dicen que Polonia ya fue tercero del Mundial en el 74 y el 82 y se preguntan, con sarcasmo, si Colombia alguna vez ha sido tercero. Sin embargo, otro tuitero dice que la buena gesta de Polonia en mundiales fue hace mucho tiempo: