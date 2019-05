Al comienzo, Esperanza afirmó que “nunca ha habido celos en la relación”, aunque aclaró que ella sí era “muy celosa y posesiva” con su pareja, pero cuando le miente. Fue, entonces, cuando reveló la única exigencia que le hace a su amor para que pueda tener sexo con otra.

“Con mi marido siempre hemos manejado una relación abierta; de hecho somos una pareja ‘swinger’, y yo nunca siento celos si él es honesto conmigo. De hecho, yo a veces estoy viajando, obviamente si estamos tres, cuatro meses separados, yo sé que él tiene sus necesidades”, dijo, y añadió:

“Él me llama y dice: ‘Bebé, me voy a comer a Pepita Pérez: ¿me das permiso?’ Y yo: ‘Ok, pero me avisas cuando termines y me das la descripción’. O sea, me tiene que describir con pelos y señales todo lo que pasó: empezamos en esto, le hice esto, le puso la pierna aquí, le dí besos acá… todo con señales. Y eso nos ayuda a estimular la relación”.