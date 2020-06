green

Desde el comienzo, y como una buena estrategia para mantener su audiencia, la artista, recordada por el escándalo de infidelidad de su ex, tuvo un metro en la mano para anticipar la pregunta que iba a hacerle a Faustino: “¿Cuanto le mide [su miembro]?”.

“¿Está viendo esto? Este es el tamaño, vea. Yo soy uno de esos negros engañosos”, dijo inicialmente con un objeto en mano que no es claro que es, pero que se puede ver en el minuto 43:57 del video que aparece al final de esta nota.

“¿Usted en serio cree que yo soy de los que se mide el pipí? ¿Me mido el pipí y digo lo tengo de esto, me mide tanto, me creció hoy, se me achicó? Eso no se mide. El que se lo miden es porque no está seguro de lo que tiene, eso está más claro que el agua. No soy de los que anda con un metro. Eso no se mide”, añadió, sin embargo, luego de sostener el artículo negro en su mano.

Luego de que Marcela jugara a medir a través de la pantalla con su metro y soltara la cifra de 15 centímetros, el ‘Tino’ volvió a intervenir: “¿15 centímetros?… Estaría cobrando plata por mostrarlo”, aseguró.

Los comentarios del exintegrante de la Selección Colombia fueron al final alabados por la Dj, que le dijo: “Un caballero, realmente, hace lo que tu acabas de hacer. Eso se llama humildad. Uno tener una bestia de 30 centímetros y decir… Uno tener una anaconda y decir dizque normal, eso es ser muy modesto en la vida”.

En la conversación de casi una hora, Asprilla recordó el día en que su pene se salió de su pantaloneta en pleno partido contra Chile, habló de su desempeño sexual, de cachos con una Miss Mundo y hasta de la historia de un peluquero que le pidió matrimonio.