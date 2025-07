La tercera emisión de ‘First Dates Summer Resort’, programa de citas realizado por Telecinco y transmitido el 16 de julio de 2025, generó un ambiente de asombro entre sus espectadores por la apertura de sus participantes: Sirey, la joven colombiana establecida en Cataluña que busca emociones y no género, y Verónica, también colombiana, quien puso el pie en Valencia hace apenas seis meses.

La cita protagonista fue sin duda singular. Sirey, bailarina de bares subidos de tono y estudiante de teatro, entró al programa buscando un amor que complementara su matrimonio abierto. Aunque inicialmente esta decisión fue planteada por su esposo, ella optó por darle su apoyo. “No busco un hombre o una mujer, busco a alguien con quien conectar a nivel emocional, me considero demisexual“, se sinceró Sirey ante las cámaras.

De la misma forma, Verónica, que había llegado recientemente desde Colombia, estaba lista para embarcarse en una aventura desconocida. Admitió que esta era su primera cita a ciegas y se describió como una persona de mentalidad abierta con ganas de nuevas experiencias. “Acabo de salir de una relación a distancia, no creo en ellas”, confesó la joven camarera. Verónica, encontrándose con una mujer esperando por ella y no un hombre, como anticipado, no dejó que su sorpresa detuviera la química en desarrollo con Sirey.

Ambas, cámaras de por medio, compartieron vivencias sentimentales y aspectos personales. En su exploración de amores alternativos, Verónica se sintió intrigada por los ambientes liberales que Sirey frecuenta, en específico los eventos de parejas, algo que Sirey definió como “una locura” y “muy divertida”.

El clímax de la cita ocurrió en el jacuzzi del restaurante, donde Sirey realizó uno de sus bailes para Verónica. Sirey, en un gesto de audacia y complicidad, decidió quitarse la prenda superior de su bikini, demostrando que la censura televisiva seguía siendo una línea a considerar.

Las dos mujeres mostraron la voluntad de conocerse más en profundidad, dando a entender a los espectadores que la cita había sobrepasado la esfera del simple entretenimiento. Verónica admitió querer entender mejor el mundo en que se mueve Sirey, mientras que Sirey se mostró interesada en saber más de Verónica tras la animada y traviesa noche.

Tanto Telecinco, como las colombianas protagonistas de esta historia han sido fuertemente criticadas por todo lo que hicieron. A la cadena le cayeron encima porque decidió mostrar mucho más de lo usual, con escenas muy subidas de tono entre las dos colombianas, que alcanzaron a tocar algunas partes de su cuerpo. Y para las protagonistas de esta historia también hubo críticas porque sectores tradicionalistas y conservadores observaron en la actitud de Sirey y Verónica un ejemplo de falta de valores, más siendo extranjeras. Algunas voces, incluso, llegaron a generalizar, señalando una supuesta tendencia de las mujeres colombianas a la exhibición, el hedonismo y la búsqueda de experiencias “fuera de lo común”, reforzando estereotipos dañinos y simplistas hacia la comunidad latinoamericana.

A pesar de la polémica, First Dates Summer Resort logró un 9,5 % de share y rozó el millón de espectadores, según datos de la cadena, lo cual, irónicamente, demuestra la atracción y el interés que suscitan los contenidos que desafían las normas convencionales.

⛱️💘 ‘First Dates’ CRECE en @telecincoes y firma su MEJOR CUOTA desde su estreno con un 9,5% y 870.000 espectadores de media pic.twitter.com/kstYQ7woxM — Mediaset España (@mediasetcom) July 17, 2025

