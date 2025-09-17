El programa de variedades nocturno del comediante Jimmy Kimmel saldrá del aire “indefinidamente”, luego de que el presentador estadounidense fuese criticado por sus comentarios luego del asesinato del activista de derecha Charlie Kirk, informó la televisora ABC este miércoles.

“Jimmy Kimmel Live! será suspendido indefinidamente”, dijo un vocero de la cadena estadounidense a AFP.

Charlie Kirk, un activista conservador e importante aliado de Donald Trump, fue asesinado el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah.

El sospechoso del crimen, Tyler Robinson, de 22 años, se entregó a las autoridades al día siguiente, y fue acusado esta semana de homicidio agravado.

¿Cuál fue el comentario de Jimmy Kimmel sobre el asesinato de Charlie Kirk?

Frente a ello, Kimmel abordó la conmoción causada por el asesinato en su programa del lunes.

“Durante el fin de semana se registraron nuevos mínimos, con la pandilla Maga (en referencia al movimiento de Trump, Make America Great Again) tratando desesperadamente de caracterizar al joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello”, dijo el humorista.

Los comentarios se registraron justo cuando autoridades de la administración de Trump prometen acciones contra organizaciones y movimientos liberales y de izquierda, que comienzan a ser catalogadas como amenazas a las libertades civiles.

