Stephen King es reconocido por escribir novelas de terror, ficción sobrenatural y misterio, las cuales se han adaptado a la gran pantalla, convirtiéndose en clásicos del cine de terror, como ‘El Resplandor’, ‘Carrie’ o ‘IT’.

A lo largo de su vida, el escritor ha publicado 64 novelas, 11 relatos y 7 libros, vendiendo cerca de 500 millones de copias a nivel mundial por lo que es considerado como ‘el padre del terror’. A propósito, estudio da a conocer la que sería es la escena más aterradora en la historia del cine.

King es muy activo en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de X, anteriormente Twitter, donde realiza comentarios sobre las últimas películas o series que le han gustado, en su mayoría de terror. A continuación, le compartimos tres películas no tan conocidas que el autor ha recomendado.

‘Late night with the Devil’

“Late Night with the Devil: Tengo un filtro. Es absolutamente brillante. No podía quitarle los ojos de encima. Tus resultados pueden variar, como dicen, pero te insto a que lo veas cuando puedas”.

LATE NIGHT WITH THE DEVIL: I got a screener. It’s absolutely brilliant. I couldn’t take my eyes off it. Your results may vary, as they say, but I urge you to watch it when you can. — Stephen King (@StephenKing) March 26, 2023

‘Late Night with the Devil’ se estrenó a comienzos del 2023. La cinta dirigida por los hermanos australianos Cameron y Colin Cairnes, se encuentra ambientada en el año 1977. Jack Delroy, interpretado por David Dastmalchian, es el presentador de Night Owls, un programa de entrevistas.

Tras fallecer su esposa, los índices de audiencia caen y la convicción de Jack se tambalea, por lo que planea un especial de Halloween, que a propósito confirman nueva fecha para celebrar esta festividad en Bogotá con medida que pone feliz a muchos, que nadie olvidará: televisará un exorcismo, pero no se ha dado cuenta del mal que entrará a todos los hogares de Estados Unidos.

Nadie podrá salvarte

“Nadie podrá salvarte: Brillante, atrevida, envolvente, aterradora. Tienes que retroceder más de 60 años, a un episodio de ‘Twilight zone’ llamado “The Invaders”, para encontrar algo remotamente parecido. Verdaderamente único”.

NO ONE WILL SAVE YOU: Brilliant, daring, involving, scary. You have to go back over 60 years, to a TWILIGHT ZONE episode called “The Invaders,” to find anything remotely like it.

Truly unique. — Stephen King (@StephenKing) September 25, 2023

La película de terror y ciencia ficción fue dirigida por Brian Duffield, se estrenó el pasado 19 de septiembre en Star+. Cuenta la historia de la joven Brynn Adams que encuentra consuelo entre las paredes de la casa donde creció hasta que una noche se despierta luego de escuchar unos ruidos extraños de intrusos sobrenaturales, quienes amenazan su futuro y la obligan a enfrentar su pasado.

Vigilados

“Me gustó mucho ‘The Rental’ de Dave Franco, hemos visto este tipo de terror antes, lo que Joe Bob Briggs llamó una vez ‘terror en una cabaña’, pero este tiene una trama real, dibujada a prueba de cables. Tiene un aire a lo John D. MacDonald”.

I liked Dave Franco’s THE RENTAL (Amazon Prime) very much. We’ve seen this horror trope before, what Joe Bob Briggs once called “Spam in a cabin,” but this features an actual plot, drawn wire-tight. Has a John D. MacDonald feel. — Stephen King (@StephenKing) August 14, 2020

La cinta escrita y dirigida por Dave Franco y estrenada en 2020, cuenta la historia de dos parejas que alquilan una casa en el campo para escaparse durante un fin de semana. Pero comienzan a sospechar que el dueño del lugar podría estarlos espiando. Por lo que se convierte en algo mucho más siniestro, ya que se comienzan a exponer secretos de los cuatro inquilinos.

