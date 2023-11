En diálogo con La W, Silvia Hughes, actriz argentina quien fue extra en la película ‘La piel que habito’, del director Pedro Almodóvar, habló del por qué, según ella, se acabó su carrera artística tras eso.

Al ser Almodóvar uno de los directores más importantes del planeta, Hughes contó que cuando le contaron que iba a trabajar con él no lo pudo creer.

“Es sorprendente. Cuando me lo dijeron no lo creí, pensé que era para asustarme un poco, pero veía que pasaba el tiempo y nunca más he vuelto a trabajar. Suena surrealista que pasen estas cosas”, dijo.

¿Por qué se acabó su carrera como actriz?

La argentina relató toda la historia de cómo llegó a la película ‘La piel que habito’, los meses posteriores a su corto papel en el que dio tres palabras y el enfado de Pedro Almodóvar con ella.

“Estuve en la película y una de mis virtudes es que siempre he sido sincera. Me llamó una de las agencias para avisarme que me habían elegido para hacer una figuración como extra en el cementerio de Toledo. Solo por eso estaba feliz”, mencionó.

“En un momento, uno de los chicos me llamó aparte y me colocó un micrófono y me iban a dar texto. Me colocaron parada al lado de Antonio Banderas. A todo esto, se veía un chico haciendo fotos todo el tiempo. En uno de esos momentos el chico me llamó me pidió mis datos, me hizo preguntas, era un periodista. A partir de allí eso fue creciendo, me contactaron de Buenos Aíres y empezó un sinfín de entrevistas (…). Regreso a Madrid y hago un curso con Andrés Cuenca, quien me conocía”, añadió.

Fue en ese momento y tras entrevistas durante seis meses que Andrés Cuenca le contó que Almodóvar estaba enfadado con ella por la cantidad de entrevistas que había dado, al parecer, quitándole protagonismo a las actrices principales de la película de cine.

“Me dijeron que Pedro estaba muy enfadado porque le había quitado protagonismo a la actriz principal y no debía haberlo hecho. Que como estaba así me querían poner una demanda, pero no encontraron un base legal”, expresó.

Finalmente, Hughes aseguró que Cuenca le dijo que “Pedro estaba tan enfadado conmigo que ya no iba a trabajar más”.

