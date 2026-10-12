Por: Caracol TV

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El cantante de música popular Juan Carlos Hurtado, conocido como ‘’El Andariego’’, se pronunció luego del accidente de tránsito que sufrió el domingo 11 de octubre en la vereda Tasajo, zona rural de Sonsón, Antioquia. En un mensaje dirigido a sus seguidores, explicó cuál habría sido la causa del siniestro y aseguró que tanto él como su yerno, quien viajaba con él en la camioneta, se encuentran bien.

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El artista se desplazaba hacia el municipio de Nariño, donde tenía prevista una presentación durante las Fiestas de las Cosechas, cuando ocurrió el accidente. Tras conocerse la noticia, sus seguidores expresaron preocupación por su estado de salud, por lo que decidió compartir un mensaje para aclarar lo sucedido.

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“Bueno mi gente, parte de tranquilidad para todos”, comenzó diciendo el cantante en el video que publicó para informar sobre su condición.

¿Qué causó el accidente de ‘El Andariego’ en Sonsón?

En su declaración, Hurtado relacionó el accidente con un posible microsueño durante el recorrido. El cantante hizo referencia a las jornadas de trasnocho y a los viajes que debe realizar como parte de sus compromisos musicales.

“El tema de las trasnochas y los viajes, pues siempre hay microsueños. Y en un microsueño, pues nos trepamos al barranco, pero pues todo está perfectamente bien”, explicó. El cantante también aclaró que las consecuencias del hecho fueron daños materiales en el vehículo y pidió a sus seguidores no preocuparse por su estado de salud.

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“Estamos bien. Mi yerno y yo, que éramos los que viajamos en la camioneta, estamos súper bien”, afirmó. Además, insistió en que no sufrió lesiones de gravedad y pidió cautela frente a las publicaciones que circulaban sobre lo ocurrido. “Son daños materiales, daños de latas. Gracias a Dios estamos bien”, agregó.

Tras el accidente el cantante pudo cumplir con su primera presentación en Nariño, Antioquia en las Fiestas de las Cosechas. Además, cerró su mensaje con un agradecimiento a quienes estuvieron pendientes de su situación y una petición para que no se difundiera información que pudiera generar confusión.

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