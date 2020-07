green

[Alerta: detalles mencionados en esta nota, y el video del final, podrían ser un ‘spoiler’ para quienes no han visto ‘Pasión de gavilanes’ ni sus adelantos]

El artista contó en ‘Día a día’ que todo comenzó cuando el director Rodrigo Triana les dijo a él y a Natasha Klauss (Sarita Elizondo) que la escena de pasión entre sus personajes la debían hacer ‘como Dios los trajo al mundo’.

Eso para ellos “fue muy raro”, pues ninguno de los dos habían hecho un desnudo en televisión‘, confesó Michel Brown en el matutino y no es el primer actor de ‘Pasión de gavilanes’ que cuenta una historia con escenas de ese estilo que tuvieron que grabar.

Pero a ese detalle hay que sumarle que, para ese entonces, Natasha estaba casada y, en palabras del actor, “Su marido trabajaba en RTI [productora de la novela] y andaba dando vueltas por ahí”.

El tema empeoró cuando, el director de la novela cambió un poco de opinión y dijo que a Michel le iban a poner una tanga.

“A Rodrigo se le ocurrió la ‘gran idea’ de, para que yo no estuviera completamente desnudo, ponerme una tanga brasilera, que era como una tanga que tapaba un poquito adelante. […] Entonces, no sé si me daba más pena estar desnudo delante de Natasha o que se quede conmigo la imagen de esta coquita en la parte de arriba y atrás había como un hilo dental”, reveló el famoso en el programa y continuó hablando de otras incomodidades en la escena:

“Y estábamos acostados como en un bloque de pasto seco [paja] que se metía adentro. O sea, todo lo que se vio en la escena, absolutamente nada que ver en la vida real; fue lo más incómodo. Y a ‘Nata’ le daba mucha pena, yo tenía más pena creo que de la tanga que de estar desnudo. Entonces, era una cosa de querer cubrirla, pero que en realidad se vea bien. ¡Nada que ver de lo que la gente se imagina!”.

Lo expresado por Michel Brown se escuchó en la emisión en vivo de ‘Día a día’ de este martes, donde también habló de su famosa esposa, mientras que partes de la mencionada escena de sexo ente Franco Reyes y Sarita Elizondo circulan en YouTube.

Aquí dejamos uno de esos videos con un fragmento del amoroso momento (adicional a los que se vieron de otros actores como ‘el Gato’ Baptista, que también tiene penosa anécdota), justo de cuando la pareja es descubierta por la mamá de Sarita.