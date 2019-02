La entrevista se está compartiendo profusamente después de que en los últimos días un medio de comunicación de Barcelona asegurara que Vidal tendría VIH, y el actor porno aún no se pronuncia de manera oficial al respecto. La única que ha hablado es la mamá del actor porno español, quien negó rotundamente esa versión de prensa.

Hace dos meses, Vidal le dio una entrevista a Playground para hablar de la manera como él vivía su sexualidad y de los tabúes comunes al tratar el tema en la sociedad. Sin pelos en la lengua, el actor porno reconoció:

“A mí todo lo que me la pone dura me lo follo. Me da igual. Todo lo que me excita, siento una erección, yo me lo follo. Sin mirar si tiene barba, si tiene pelo largo, si pesa 200 kilos. Mi sexualidad es lo que siento en ese momento. Mi sexualidad no tiene etiquetas. Donde me apetece, con quien me apetece, siempre y cuando la otra persona también esté en ese movimiento”.