Al hablar de la actualidad de la pornografía, en donde los extraños gustos y las escenas cada vez menos reales son las que mandan la parada, Nacho Vidal se refirió a uno de los iconos actuales de los videos XXX.

“A mi me encanta Jordi como persona. Es un niño muy bueno. Es buen niño, pero no tiene la personalidad que podría tener un Rocco Siffredi, Nacho Vidal, Ron Jeremy”, aseveró Vidal en su visita a la W Radio el pasado miércoles.

Por esa falta de personalidad, Nacho está seguro que ‘el niño polla’ jamás podrá llevar el título de ‘Rey del porno’: “[No] lo va a ser nunca, porque no tiene el carisma, no tiene la energía, no tiene la pasión. Él es un autómata, es un actor frío. No tiene para nada sexualidad. Hablas con él y no tiene ni un poro de sexualidad. Él hace lo que se le dice”.

En la misma entrevista, explicó que no es que tenga nada en contra de Jordi, pues reiteró que “Es muy buen niño, no tengo nada que decir, no ha hecho nada malo”, pero recordó a los oyentes de la emisora que “Es un niño del centro de España, de un pueblo muy chiquitito, de Ciudad Real, donde trabajan en el campo, y se le dio la oportunidad, se le daba muy poquito dinero, incluso yo creo que entró él pagando para trabajar. Siempre ha hecho las cosas que le han dicho, porque es una persona muy moldeable”, finalizó sobre el tema.

Las declaraciones de Nacho Vidal sobre su colega Jordi se pueden escuchar en el siguiente Facebook Live, a partir del minuto 37.