La astróloga y tarotista Mhoni Vidente volvió a causar controversia con una de sus más recientes predicciones. Durante una de sus intervenciones públicas, aseguró que visualiza el fallecimiento de dos figuras jóvenes del mundo del espectáculo, aunque no reveló sus identidades.

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En su intervención, la vidente aseguró que observa dos presuntos decesos de personas menores de 30 años.

Según añadió, ese supuesto fallecimiento estaría relacionado con el consumo de drogas. “Por la droga mugrosa, el fentanilo”, afirmó.

Posteriormente, señaló que otra persona perdería la vida en un accidente, aunque tampoco entregó detalles sobre quién sería.

“Y el otro por culpa de un accidente. Cuando se va uno, se van tres, pero se van de la misma edad casi”, expresó.

Durante su participación, Mhoni Vidente no identificó a los artistas a los que hacía referencia ni entregó información adicional que permitiera conocer quiénes serían las personas involucradas en su predicción.

Por esa razón, no es posible establecer si sus declaraciones aluden a algún cantante o figura pública en particular.

Las predicciones de Mhoni Vidente suelen causar conversación en redes sociales y medios de entretenimiento; sin embargo, corresponden a interpretaciones personales basadas en prácticas esotéricas y no constituyen información verificable ni hechos confirmados.

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