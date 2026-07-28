La presentadora colombiana Rochi Stivenson se pronunció sobre los actos de profanación registrados en el santuario mariano de Medjugorje, en Bosnia-Herzegovina, y expresó su rechazo por los daños ocasionados a uno de los principales lugares de peregrinación católica en Europa.

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A través de sus redes sociales, la comunicadora manifestó su tristeza por lo ocurrido e hizo un llamado a responder con oración y no con odio, luego de que personas desconocidas vandalizaran varios espacios del santuario.

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Según informaron los medios bosnios Slobodna Bosna y Hercegovina.info, el ataque ocurrió durante la madrugada, cuando personas aún no identificadas ingresaron al recinto religioso.

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Las autoridades reportaron daños en el altar exterior de la Iglesia de Santiago, donde fue provocado un incendio, así como actos de vandalismo contra la imagen principal de la Virgen María, cuyo rostro y otras partes fueron cubiertos con pintura negra.

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Además, en distintos puntos del santuario aparecieron mensajes escritos en polaco en los que se calificaba de “impostores” a los seis jóvenes que afirmaron haber presenciado las primeras apariciones marianas en 1981.

De acuerdo con Hercegovina.info, cámaras de seguridad registraron a un hombre que, presuntamente, roció un líquido inflamable sobre el altar antes de prenderle fuego. La Policía de Bosnia-Herzegovina mantiene abierta una investigación para identificar al responsable y establecer las motivaciones del ataque.

Tras conocerse los hechos, Rochi Stivenson, quien en varias ocasiones ha manifestado públicamente su fe católica y su devoción por la Virgen María, compartió un mensaje dirigido a sus seguidores.

“Hoy amanecimos con una noticia que me llenó de tristeza: varias imágenes de la Virgen fueron profanadas en Medjugorje y algunos espacios de oración también fueron atacados”, escribió.

La presentadora también pidió que este tipo de hechos no sean respondidos con violencia.

“Pero hoy no quiero responder desde la rabia. Podrán manchar una imagen, pero jamás podrán borrar lo que María representa en el corazón de sus hijos”.

Asimismo, invitó a sus seguidores a orar por las personas responsables del ataque y a no responder al mal con más confrontación.

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Horas después de su pronunciamiento, Stivenson publicó imágenes en las que se observan voluntarios y miembros de la comunidad realizando trabajos de limpieza y restauración en el santuario.

“Gracias a Dios, ya están reparando los daños. Donde alguien quiso destruir, otras manos llegaron a restaurar”, expresó.

El santuario de Medjugorje recibe millones de peregrinos cada año y es considerado uno de los principales centros de devoción mariana de Europa.

Aunque las presuntas apariciones de la Virgen comenzaron en 1981, la Iglesia católica no ha emitido un reconocimiento definitivo sobre su autenticidad. Sin embargo, el Vaticano ha autorizado el culto público y la organización de peregrinaciones oficiales al lugar, al considerar los frutos espirituales que, según la Santa Sede, se han generado entre los fieles.

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