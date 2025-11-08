La emisora Vibra es una de las más sintonizadas en Bogotá, destacándose por combinar música con programas de actualidad y humor. Su programa más popular, ‘Vibra en las Mañanas’, se transmite de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 10:00 a. m. y ha ganado popularidad en redes sociales, especialmente en TikTok, con los videos de sus locutores, como Carlos Vargas, Karen Vinasco, hija de William Vinasco y Alejandra Villeta.

Sin embargo, en una de sus emisiones más recientes, el equipo de ‘Vibra en las mañanas‘ fue víctima de un lamentable acto de acoso en línea mientras hablaban sobre el caso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien fue víctima de un manoseo. Durante la transmisión, Alejandra Villeta y Vinasco recibieron un comentario de un internauta que las atacó con un comentario sexista: “Hablas de acoso y con ese escote. Sea coherente. Da pereza”.

Lejos de dejarse afectar por el ataque, ambas locutoras respondieron con gran dignidad y clase. Villeta, aprovechando su micrófono, respondió de manera contundente:

“A mí me encanta porque cuando los hombres nos dan la oportunidad con sus comentarios machistas y piensan que nosotras nos vamos a sentir destruidas, en realidad nos dan la oportunidad de dar un debate con el que te educaremos, hombre promedio”.

Por su parte, Karen Vinasco también respondió con firmeza y reflexión. “A partir de mañana nos vamos a venir con cuello tortuga para hablar sobre temas como la violencia que tú mismo ejerces. Se supone que porque nos vinimos con esta ropa que nos encanta y con la que nos sentimos bien, somos sujetas de acoso. ¿Será que si me pongo esta cobija encima, el señor me puede no acosar?”, cuestionó Vinasco.

La hija del comentarista deportivo llevó el debate a un nivel más profundo y revelador sobre el impacto de los comentarios sexistas y la necesidad de educar sobre el respeto hacia las mujeres, independientemente de cómo se vistan.

Este episodio no solo refleja la actitud empoderada de Villeta y Vinasco, sino también el nivel de tolerancia cero hacia el acoso y los comentarios machistas que sigue creciendo en el ámbito público, y cómo las mujeres, incluso en espacios tan visibles como la radio, están tomando un papel activo en la lucha por la igualdad y el respeto.

