El ‘show’ lleva el nombre de una de las novelas más famosas que protagonizó y en la que hacía doble papel: ‘La usurpadora’.

Estados Unidos, Brasil, Venezuela, México y España son algunos de los países en los que se presentará la celebridad entre marzo y junio, como se ve en el ‘post’ de su sexi postal.

Ahí, Gabriela también agregó una frase que ella le atribuye a Marilyn Monroe para darle la razón: “Me gusta estar totalmente vestida, o si no totalmente desnuda. No me gustan las medias tintas”.

Y es que en la fotografía la actriz no tiene ninguna prenda, solo lleva puesto un accesorio en el cuello, que cae hasta parte de su espalda y hombros. Por lo mismo, y por su pose de medio lado, quedó al descubierto un tatuaje que tiene cerca de la cola.

La toma es vieja, pero los fans de la artista de 46 años están encantados con esta… y más de 76 mil seguidores le han dado ‘me gusta’.

Aquí dejamos la publicación de la famosa en su cuenta de Instagram este jueves: