Aquí les dejo esta foto que acaba de hacerme mi amado @lumaralonsop y la pongo para recordarles que su intimidad es suya, por esta razón pueden hacer con ella lo que les plazca; que a nadie más que a ustedes les atañen las decisiones sobre ella; y que es sensible y se presume privada, por lo que el hacerla pública sólo está en manos manos suyas. ❤️ Mucho amor y respeto siempre. Más empatía y sensibilidad.