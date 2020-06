green

El actor Juan Pablo Espinosa, recordado por su protagónico en ‘El secretario’, relató al magacín de entretenimiento que de niño se sentía muy vulnerable cuando tenía que pedir regalos en las navidades, pues desde ese momento no le gustaban los balones y quería cosas más “poéticas”, incluso, dijo, le llamaban la atención las muñecas Barbie de su hermana.

“Era como afrontar el bullying, ‘qué maricada eso, eso es para maricas’”, expresó Espinosa y posteriomente narró cómo fue el día que les dijo a sus papás que era gay.

“A los 18 años viajé a la ciudad de Boston (EE. UU.) a estudiar mi carrera como actor y desde Boston llamé a mis papás, y fue la primera vez que les dije: ‘Soy gay’. Fue el silencio más grande del planeta, pero cuando lo dije me quité un gran peso de encima”. expresó.

“¿A quién diablos le importa a quien le agarro yo la mano?”, finalizó Espinosa.

El actor y ‘youtuber’ Javier Ramírez también dialogó con ‘La Red’, donde expresó que, afortundamente, para él el ser homosexual nunca fue un tabú.

“Afortunadamente siempre tuve mucho apoyo, sobretodo de mi mamá y ella siempre me hizo sentir bien con mi sexualidad. No permitamos que nadie, absolutamente nadie, pase por encima de nosotros, por la razón que sea. Está bien ser diferente”, zanjó el ‘influenciador’.

Santiago Reyes, más recordado como ‘Frito’ en ‘El man es Germán’, dijo, por su parte, que ser gay es una característica más, como por ejemplo la nacionalidad, el color de piel o la religión, y que por ello no debería ser un problema ni haber racismo por esa decisión de cada persona.

Sin embargo, Reyes reconoció en el programa de Caracol TV que todavía en la actual sociedad es muy difícil para muchos salir del clóset y decirles a sus más allegados que es gay.

“No es fácil cuando eres gay, un chico trans, etc., y has tenido toda la vida una familia que te dice que eso está mal”, explicó Santiago y luego relató cómo le dijo a su familia que era homosexual:

“Yo creo que ellos sabían perfectamente quién era yo. Me quedó grabada la respuesta de mi papá, me pareció divino. Estábamos en la cocina y le dije que teníamos que hablar. Estábamos cocinando o algo y le dije: ‘Mira, es que soy gay’ y me respondió ‘¿y qué?’. Me pareció fantástico”, recordó entre risas el recordado ‘Frito’ en ‘La Red’.

Por último, ‘La Red’ contactó a Mauricio Toro, el primer congresista hombre en declararse abiertamente gay, para hablar del tema y celebrar el día del Orgullo LGBTI.

“Siempre supe que era un hombre gay, que me gustaban los hombres y no las mujeres, pero uno lo oculta lo guarda con miedo. Un día llegué de rumba como a las 5 de la mañana y con los zapatos en la mano iba entrando a mi cuarto, cuando oigo que desde la sala me dicen: ‘¡MAURICIO!’. Volteé a mirar y era mi mamá. Me dijo: ‘Le voy a hacer una pregunta y necesito que me responda con la verdad. ¿Usted es gay?’. Pasaron, tal vez, 10, 15 segundos, pero yo sentí que fueron 2 años pausado. Yo la miré y le dije: ‘Sí, mamá, yo soy gay’”, contó Toro en el mismo programa.

El congresista detalló que por la respuesta, su mamá despertó a su hermano y le dijo que tenían un grave problema en la familia, que Mauricio era homosexual. Sin embargo, la respuesta del hermano lo dejó tranquilo:

“Mamá, ¿para esto me despertó a esta hora? Yo ya sabía”.

