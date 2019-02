“Nacho Vidal tiene VIH y el gremio del Cine X en Europa está paralizado”, se lee en el artículo de El Nacional que detonó todo el escándalo que ya le da la vuelta al mundo.

Aunque ese medio asegura que el famoso actor porno se realizó las pruebas en “la mejor clínica de Barcelona”, y que Nacho sacará un comunicado para contarles la noticia a sus seguidores en la tarde del jueves 14 de febrero, Jaleos desmintió la información con ayuda de la madre del español.

“Esto no es algo que se publica a través de fuentes fidedignas, pero no es para nada cierto que mi hijo tenga VIH”, le dijo de manera “contundente” Inmaculada González al mencionado sitio web, que no obtuvo respuesta de Vidal cuando lo contactó, pues aseguró “estar muy ocupado con unas obras en su casa”.

Inmaculada respaldó la excusa de su hijo, y afirmó que “si en este momento dice que está ocupado y no puede hablar, así será. Pero él no tiene nada que esconder y menos si no es cierto”.

Hasta el momento de publicación de esta nota, Nacho Vidal no se había referido al tema en sus redes sociales. La última publicación que hizo fue una promoción a su tienda virtual: