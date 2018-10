La expresentadora de City Tv confesó una aventura que vivió hace más de 20 años. Según dijo a ese programa de chismes, al tener problemas con Cardona, decidió salir con el actor Rafael Cardoso (en la foto de abajo), reconocido por haber participado en novelas colombianas.

Instagram: @elodiaporras/ Liebzig

“Estaba viviendo un mierdero con Cardona y decidí salir con este actor. A los 15 días este ‘man’ ya quería irse a vivir conmigo, él fue muy especial conmigo”, comentó Porras a La Red, del Canal Caracol.

Agregó que tuvo relaciones con Cardoso y solo vivió 15 días con él. Al devolverse para su casa, estaba esperándola su pareja de aquel entonces, quien le tenía una gran sorpresa.

“Yo me derretí al verlo y me quedé con él (…) No use condón con este actor ni con el otro”, confesó la actriz al programa.

Elodia Porras comentó que no volvió a ver a Rafael y todo se trató de un error. Sin embargo, el tema no quedó allí.

“Mi exnovio se va y yo no vuelvo a ver a Rafael. Él solo fue utilizado por un consejo que me dio alguien para yo estar mejor emocionalmente”, agregó la actriz.

De esa aventura amorosa, Porras aseguró que quedó embarazada de su hija Antonela, que hoy en día tiene algo más de 20 años. Esto generó problemas y hasta discusiones entre ellos.

Elodia no aparece en televisión desde hace varios años.