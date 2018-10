“Si no sumas, ¡no restes y no jodas! Es mi cuerpo y me encanta”, escribió Elizabeth en la descripción de la publicación.

“Así vine al mundo; sin prejuicios, sin tabúes, sin misterios”, añadió la modelo, saliéndole al paso a las críticas que recibe por publicar continuamente imágenes que dejan poco a la imaginación.

El post de Elizabeth superó, en tan solo una hora, los 30.000 ‘me gusta’ y más de 900 comentarios.

“Perfecto tu cuerpo”, “mamasita” o “qué mujer”, fueron algunos de los halagos que recibió la modelo por parte de sus seguidores.

A continuación, la última foto desnuda, y una de las más explícitas, de Elizabeth Loiza: